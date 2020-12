Di Marzio risponde a Fonseca: “Lukaku più forte di Dzeko. Un allenatore dice certe cose per…”

Gianni Di Marzio è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, in onda su TMW Radio. L’ex allenatore ha commentato le parole di Fonseca, tecnico della Roma, che in conferenza stampa ha confrontato Dzeko e Lukaku esprimendo il suo giudizio con il bosniaco superiore all’attaccante nerazzurro: “Io quasi litigai con Bearzot perché dissi che Savoldi era il migliore di tutti. Quando vuoi caricare un tuo giocatore, un allenatore dice certe cose. Adesso però dobbiamo ammetterlo, Lukaku sotto porta è più forte. Non so se Dzeko è un leader”.