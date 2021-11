Di Marzio: “Chi non esalta il Napoli è incompetente o in malafede. Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex allenatore Gianni Di Marzio ha parlato così di Napoli

"Credo che il Napoli di quest'anno vada esaltato, sta facendo cose bellissime. Ovviamente giocatori come Anguissa e Koulibaly poi fanno la differenza a mio avviso. Anche la stampa nazionale sta esaltando il Napoli perché gioca bene e lo merita, chi non lo esalta o è in malafede oppure non è competente. Napoli-Verona? Oggi non ci sono più le squadre materasso. Ieri ho visto Roma-Bodo/Glimt, ci sono ragazzi interessanti che giocano bene a calcio! Il campionato italiano ha gli occhi addosso di tutti, Spalletti sta facendo dei miracoli a mettere giù un gruppo di valore e facendo andare tutti d'accordo".