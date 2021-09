Di Marzio: “Spalletti ha dato personalità. Giusto che il Napoli sogni”

Intervenuto a TMW Radio, Gianni Di Marzio ha commentato l'ottimo momento del Napoli di Luciano Spalletti, capolista della Serie A

"Ha creato un gruppo dando importanza a tutti, anche ad alcuni non calcolati prima d'ora. Non ci sono parole per dire il calcio che ha espresso anche con la Sampdoria. C'è una spina dorsale come Koulibaly, Anguissa e Osimhen che è veramente forte e sta meravigliando tutti. Anguissa è un giocatore straordinario, è un Napoli che è giusto che debba sognare. E Spalletti ha dato un'impronta di personalità".