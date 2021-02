Di Marzio: “Per Eriksen l’Inter ha rifiutato le offerte di Tottenham e Leicester”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattative di mercato che hanno coinvolto il centrocampista dell’Inter Eriksen non andate a buon fine:

“Eriksen non è felice, ma sta giocando di più. Ora Conte lo impiega come regista, come vertice basso nel centrocampo a tre. L’Inter ha rifiutato le offerte di Tottenham e Leicester. I primi per un prestito gratuito, i secondi per un prestito pagato, anche perché non era stato trovato l’accordo sull’ingaggio. Non erano buone opportunità per l’Inter”.