Di Marzio: “All’Italia mancano prime punte: Pinamonti meteora, Immobile…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex allenatore Gianni Di Marzio ha detto la sua sulla fase offensiva dell'Italia

"La Nazionale ha bisogno di un attaccante? Il gioco di Mancini non è il classico gioco di ripartenze, Immobile è un contropiedista e non si è esaltato anche in rapporto ai gol fatti. In Italia, anche a livello giovanile, dall'Under 21 a scendere in giù, c'è mancanza di prime punte. Pinamonti è stata una meteora, non abbiamo ancora l'attaccante che possa dare la stessa qualità degli altri reparti. Mi auguro possa venire fuori una prima punta, ci vogliono anche altre alternative in diversi ruoli però. Abbiamo tanti organizzatori di gioco, vediamo. A livello giovanile però vedo poche punte".