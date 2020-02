Di Marzio: “Gare a porte chiuse? Può essere un vantaggio per l’Inter ed altre squadre”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ai microfoni di TMW ha parlato di quanto accadrà nel prossimo weekend con le gare a porte chiuse: “Anche sotto l’aspetto tecnico, c’è qualcuno che ne può trarre un vantaggio. Andare a Torino senza il pubblico, può essere un vantaggio per l’Inter. E così anche per altre squadre”.

La Lazio sta continuando ad andare avanti in maniera impressionante:

“Può essere il Leicester della Serie A, lo dico da tempo. La Lazio è convinta, c’è entusiasmo, e quando c’è questo si superano tutte le difficoltà. ha gente straordinaria come Acerbi, è un titolare inamovibile della Nazionale”.