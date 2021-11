Di Marzio: “Inter ha intensità, temperamento e sostituzioni valide. Può recuperare”

L'ex tecnico, intervenuto a Tmw Radio, ha fatto il punto sul campionato italiano dopo l'ultimo turno di campionato

"Sicuramente il Napoli è in netta difficoltà, ha assenze importanti. Osimhen, Anguissa sono assenze pesanti, è l'asse portante del Napoli e non ci sono le alternative giuste. Mertens ha caratteristiche diverse, così come Demme. I giocatori importanti del Napoli non possono essere sostituiti degnamente. L'Inter credo che abbia più chance, ha una buona panchina e giocatori di esperienza. E poi ha il vento in poppa. Il Milan ha voglia di rifarsi, ma non so se passerà il turno. E così avrebbe meno tensione da questo punto di vista".