Di Marzio: “Scudetto? Napoli non è fuoco di paglia. E’ straripante, riesce a…”

Le parole dell'ex allenatore: "Non è da tutti vincere tutte le prime sei partite. Vedremo a Firenze come andrà, contro una sorpresa di questo inizio campionato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così delle possibilità di Milan e Napoli di concorrere per lo scudetto: "Il Milan ha il potenziale ma il Napoli non è un fuoco di paglia. Non è da tutti vincere tutte le prime sei partite. Vedremo a Firenze come andrà, contro una sorpresa di questo inizio campionato. Il Napoli è straripante, fenomenale, riesce a tenere impegnato una difesa intera, e poi non è facile segnare tutti questi gol".