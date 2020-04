Si è parlato anche del futuro di Sandro Tonali negli studi di Sky Sport. Queste le parole di Gianluca Di Marzio: “Piace molto all’Inter, come alla Juventus. Può essere il profilo giusto per rifondare il Milan. Tutto dipenderà dal budget che le squadre decideranno di investire sul mercato, perché Cellino non accetta meno di 30 milioni di euro più bonus. Non è operazione che si può chiudere con degli scambi”.