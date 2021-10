Di Marzio: “Vlahovic? Indignato dal suo comportamento. Deve essere ceduto subito”

Le parole dell'ex allenatore e opinionista a proposito della questione che riguarda l'attaccante della Fiorentina

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio. Queste le sue considerazioni sui rinnovi che rischiano di saltare in Serie A: "Ci sono stato in prima linea. Si è perso l'amore per la maglia e i procuratori gli fanno fare quello che vogliono. Siamo prigionieri dei procuratori, sono pochi che seguono le regole. Per esempio mi fu segnalato Vlahovic da giovane. Corvino andò a Belgrado e lo pagò per un anno fior di soldi. E ora non c'è più riconoscenza. Capisco Insigne, che forse è all'ultimo grande contratto, ma Vlahovic non lo capisco. Sono indignato".