Di Napoli: “Errori arbitrali si compensano, l’Inter ha buttato lo scudetto”

Matteo Pifferi Redattore 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 22:46)

L'ex centravanti Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il 2-2 tra Inter e Lazio:

"Alla fine vantaggi e svantaggi arbitrali si vanno sempre a compensare. Quello che dico è che sì, è stata una partita persa questa, hai avuto l'opportunità di tornare avanti e non l'hai sfruttata. Ci può stare che per la tensione poi non parli, ma è chiaro che è stata un'opportunità persa".

Scudetto buttato?

"In virtù di come è andata sì, perché devi recitare il mea culpa sull'occasione non sfruttata. Ha avuto un'opportunità importante e non l'ha portata a casa. Credo che i numeri dicano che i benefici portati da Inzaghi all'Inter siano importanti. Ha portato introiti importanti al club, poi logico che poteva vincere altri due Scudetti, ma il gioco dato a questa squadra va ricordato. Detto questo è uno Scudetto perso, forse più clamoroso di quello perso contro il Milan".

Cosa aggiunge?

"Ho giocato a Napoli, il Cagliari non entra neanche nello spogliatoio all'ultima per me".