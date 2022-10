DI Napoli: “Fiorentina-Inter? Dimarco non da rosso. Dzeko su Milenkovic…”

Come valuta la vittoria del Napoli?

"Vincere a Roma, contro la Roma e Mourinho, che tatticamente è uno dei più bravi, è stato un segnale forte. Mi auguro che con questa continuità arrivi fino in fondo. Spalletti e il popolo napoletano lo meritano".

Osimhen accostato a qualcuno a Van Basten per quel gol:

"Credo che andava data un'ammonizione per la gamba tesa, non il rosso perché non era intenzionale".