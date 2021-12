Di Napoli: “Inter un passo avanti a tutte per concretezza. Napoli l’antagonista”

L'ex attaccante dell'Inter Arturo Di Napoli, intervistato da Tmw Radio, ha parlato del momento dei nerazzurri

"Assolutamente. Ha fatto anche una gara di sostanza a San Siro. L'Inter è un passo in avanti per concretezza, nella consapevolezza dei propri mezzi. Per il momento è il Napoli l'antagonista".

"Credo che Milan e Atalanta siano simili. Se hanno una condizione fisica importante, arrivano fino in fondo. Ma senza ricambi all'altezza non possono andare sempre allo stesso ritmo. Il Milan ora ha difficoltà fisiche, si vede. Se va veloce, può lottare per lo Scudetto, come l'Atalanta".