Di Napoli: “Inter-Napoli? In palio punti pesanti, la pressione è sui nerazzurri”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il doppio ex di Inter e Napoli Arturo Di Napoli ha fatto alcune considerazioni in vista del big match di San Siro del 4 gennaio:

"Inter e Napoli sono due squadre alle quali sono molto legato. La cosa fondamentale, ad oggi, è capire come rientrano dopo la sosta, ma il Napoli ha dimostrato tanto. Spalletti ha dato tanto entusiasmo alla squadra, che propone un calcio divertente e pragmatico. I punti in palio sono molto più pesanti per l’Inter che per il Napoli, i nerazzurri hanno molte più pressioni mentre il Napoli deve semplicemente fare quello che ha fatto nella prima parte di stagione".