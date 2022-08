Di Napoli: “Napoli indietro alle altre big. L’attacco che mi piace di più? Dico Roma”

“La perdita di Insigne è stata più dolorosa al livello affettivo rispetto al valore tattico. Ho grande fiducia e stima in Spalletti, le sue squadre giocano con grande intensità e non si avvale dei semplici nomi. Non credo abbia la giusta forza per lottare fino in fondo per il titolo, ma resta una squadra attrezzata. Il Napoli non ha la forza della panchina per poter restare lì a battagliare, ha la garanzia Spalletti, ma non può vantare delle alternative come ad esempio le ha il Milan. Come si fa a mettere in discussione Immobile? In campo internazionale ha un po’ steccato, alla Lazio ha fatto una valanga di gol che avrebbero avuto una risonanza diversa se li avesse fatti alla Juve o all’Inter. Ma un giocatore del genere non può essere criticato. Il reparto offensivo che mi piace di più? Quest’anno punto sulla Roma”