Di Napoli: “Non sono convinto che Inzaghi resterà all’Inter. Da una sua frase ho capito…”

Come valuta la stagione dell'Inter?

"Per alcuni aspetti Inzaghi è stato criticato troppo ma all'Inter se non vinci le critiche sono maggiori ovviamente. E' un dato di fatto che non si può non pensare al percorso in campionato. L'Inter se la poteva giocare, sono sconfitte che devono far riflettere. Sono tante per il valore della squadra e Inzaghi e la società lo sanno bene. Stona questo con il percorso Champions e nelle altre coppe. In campionato dovrà migliorare".