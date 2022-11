Di Natale: “Napoli la più forte in Serie A. Rivali? Il Milan è completo”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Di Natale, ex centravanti, ha parlato così del momento del Napoli: «Il Napoli ha dimostrato e sta dimostrando di essere la squadra più forte del campionato. La vittoria contro l'Empoli è stata importante per far capire che la squadra sa portare a casa anche le gare più scomode. Inutile girarci attorno: il Napoli è la squadra da battere».