Di Natale: “Campionato equilibratissimo. Spalletti tra i migliori tecnici in giro”

L'ex attaccante dell'Udinese Antonio Di Natale ha fatto il punto sulla lotta scudetto tra Milan, Inter e Juventus

«Per il Napoli naturalmente. Anche quando giocavo con l’Udinese i miei compagni mi prendevano in giro nello spogliatoio perché a fine gara la prima cosa che chiedevo era il risultato degli azzurri. Ho vissuto con apprensione la caduta in C e poi la risalita fino ai vertici della Serie A».

«Vero. Ma i soldi non c’entrano niente. Sento troppo maglia e ambiente, non avrei reso come volevo. E non avrei mai potuto perdonarmelo. Amo la mia gente ma a Napoli per un napoletano è sempre più complicato».