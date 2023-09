CdS – Salernitana, non ci sarà Candreva. La novità è il ritorno di Dia dal 1′

"Sousa cambierà qualcosa in ogni reparto e forse infoltirà il centrocampo passando al 3-5-2. Ieri, nella rifinitura, ha sperimentato il 4-2-3-1. In difesa ci sarà Daniliuc al posto di Lovato o Pirola in caso di linea a tre. Provata anche una linea con Daniliuc, Lovato, Fazio e Bradaric. In mediana, invece, il polacco Legowski dovrebbe affiancare Bohinen e Maggiore o uno dei due. La novità più importante riguarda l’attacco: Boulaye Dia giocherà dal primo minuto, con Cabral al suo fianco. Provati anche Tchaouna, Cabral e Martegani dietro Dia", aggiunge il quotidiano.