In prima pagina TuttoSport parla di ‘Punte di diamante’. “Si infiamma il mercato degli attaccanti. Mertens e Napoli più vicini. L’Inter su Cavani. Jimenez per la Juve. Vagnati blinda Belotti. Il Toro non lo cede”. Questo il titolo principale del quotidiano sportivo torinese che riporta anche parole dell’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti: “Volevo Dybala. Messi un sogno. Sarà grande Inter”.