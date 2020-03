Diamanti rivela: “Moratti malato di me, gli ricordavo Recoba. Mourinho chiese chi fossi: lui voleva…”

Alessandro Diamanti ha rivelato un particolare retroscena sulla sua carriera. Come riporta TuttomercatoWeb, il centrocampista toscano del Western United, formazione australiana, ha svelato in una diretta Instagram di essere stato a un passo dall’Inter in passato: “Moratti era malato di me perché gli ricordavo Recoba. Poi presero Mourinho e lui che disse: “Chi?”. Lui voleva Deco. Il mio agente mi chiamò per dirmelo e io gli dissi: “Giustamente”. Poi Deco andò al Chelsea e lo richiamai, pensando si potesse fare. E mi disse: “No, ora vuole Sneijder”. E io gli dissi di nuovo: “Giustamente”. Alla fine andai al West Ham. Considerato che poi vinsero il Triplete, fecero bene“.