Milan, Brahim Diaz: “Raggiungere l’Inter? Vogliamo lottare e vincerle tutte”

"Raggiungere l'Inter? La squadra deve vincere le restanti partite". E' l'obiettivo del Milan raccontato da Brahim Diaz

"Raggiungere l'Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite". E' l'obiettivo del Milan raccontato da Brahim Diaz - convocato dalla Spagna Under 21, in un'intervista a Radio Marca. Il Milan, ora lontano sei punti dai nerazzurri ma con una partita in più, proverà a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter, pur concentrandosi sulla corsa alla Champions League, vero obiettivo della società rossonera.