Di Canio: “Ripresa? Inter, bene grazie ai gol di un singolo: come Hazard…”

Paolo Di Canio ha parlato nel corso di Sky Sport Club della ripresa del campionato: “Visto che le componenti si stanno avvicinando, bisogna finire il campionato. La meritocrazia è la prima cosa. Il campionato deve essere finito, nonostante le difficoltà. In caso di playoff, non è giusto che alcune squadre gareggino per obiettivi che non si sono guadagnati. Mi sembrerebbe troppo“.

Sui valori del campionato alla ripresa: “Non credo che dopo la sosta gli equilibri si stravolgeranno. L’Inter aveva iniziato non benissimo il campionato ma con Sensi che aveva fatto già due gol: il singolo giocatore nel complesso e i meccanismi della squadra possono fare qualcosa in più. Parliamo di un brevilineo, così come sta succedendo con Hazard in Bundesliga“.