Di Canio: “Vidal non ha freschezza per dare continuità nei 90 minuti. Conte e l’Inter…”

Paolo Di Canio ha parlato di Vidal e del suo sbarco a Milano, alla corte di Conte: «Una volta andava a sradicare la palla dagli avversari nei novanta minuti, in modo pulito, si inseriva e faceva tanti gol. Non ha freschezza per dare continuità nei novanta minuti e ha giocato al Barça di raccordo e lì altro mestiere. Sa come giocare, è funzionale, è un giocatore d’esperienza. Non ha sicuramente fatto vita sana da atleta. Se Conte aveva paura dei giocatori che non si comportano in maniera ineccepibile a livello professionale, Vidal non è irreprensibile. Ma l’allenatore lo conosce bene. La discussione di Conte con l’Inter? Un pantalone con un buco si ripara ma il buco resta, poi diventa vintage ed è fantastico ma devono andare bene le cose. Ora lo stanno accontentando, hanno preso giocatori di esperienza che sanno vincere. È stato comunque uno strappo importanti».

(Fonte: Skysport)