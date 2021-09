Di Canio: “Chelsea favorito per vittoria in Premier. Con Lukaku più completo”

Il talent di Skysport, in un'intervista a La Stampa, ha parlato del campionato inglese

Paolo Di Canio, in un'intervista a La Stampa, ha parlato del ritorno in Premier League di Ronaldo e ha detto la sua sulla favorita alla vittoria della Premier League: «In questo momento vedo il Chelsea di un musettino, anzi di un parafango, davanti. Per come vede il calcio Tuchel, con l'aggiunta di Lukaku, il Chelsea è la squadra più completa, lunghissima in ogni reparto in ogni reparto e consapevole dei propri mezzi. Non a caso ha vinto in tre degli ultimi quattro incroci con il City».