Di Canio: “Stagione Inter buona, ma non c’è la cattiveria di Conte. Presi gol scolastici”

Ospite del Club di Sky Sport, Paolo Di Canio ha espresso la sua analisi sul posticipo della domenica della 34a giornata di Serie A tra Roma e Inter, che probabilmente ha messo fine ai sogni scudetto dei nerazzurri:

“Lautaro-Kolarov? Il fallo ci può stare. Stagione Inter positiva? Direi di sì, può raggiungere ancora qualcosa. Ma io sono abbastanza severo: non dico che dovesse battere la Juventus, ma a livello di identità, proprio perché all’inizio della stagione Conte l’aveva data, mi fa impressione che una sua squadra in una partita decisiva e in pieno controllo alla prima difficoltà perda compattezza e serenità. In questo periodo nelle partite decisive perde qualcosa. Conte ha ragione, ma ha preso un gol a difesa schierata. Non c’è la cattiveria di Conte. Forse manca un leader nelle due fasi, uno di cattiveria ed esperienza. Eriksen? Lui giocava un calcio disincantato, Conte ti martella anche per il mezzo passo. E’ un giocatore totalmente diverso“.

(Fonte: Sky Sport)