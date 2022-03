Di Canio: “Inter cotta a fuoco lento per il calendario. E carenze più evidenti”

L'ex giocatore ha commentato la partita con il Torino e il momento dei nerazzurri soffermandosi anche sull'assenza di Brozovic

«È rigore, come un grattacielo. Non serve una gravità d'intervento, duro o durissimo. Quello non dato a Torino è calcio di rigore». Ne è convinto Paolo Di Canio, ex giocatore e oggi opinionista per Skysport, e si è così aggiunto al coro degli altri opinionisti del Club che hanno parlato di errore chiaro ed evidente e si sono chiesti come mai il VAR non è intervenuto sul fatto di Ranocchia su Belotti.