DiCaprio: “Cos’è l’Arsenal?”. La risposta di Özil è tutta da ridere: “Ha più di 25 anni, quindi…”

L'attore non segue il calcio e non conosce lo storico club inglese. Tutta da ridere la risposta dell'ex giocatore

Tutte le love story di Leonardo DiCaprio sembrerebbero puntare in un'unica direzione. Ovvero che quando le fidanzate dell'attore compiono 25 anni, la love story finisca. La teoria che circola soprattutto sui social sostiene che l’attore non abbia mai relazioni con donne over 25.