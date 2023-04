Di Caro: “Lukaku torna al Chelsea, l’Inter investe altrove. Non parlo di autogestione ma…”

«All'Inter servirebbe qualcuno come Zanetti in campo, per attaccamento alla maglia e professionalità. Manca a questa squadra un leader in campo che riesca a gestire non solo la partita interessante per sé stesso ma anche per il club. Non voglio parlare di autogestione per non essere irrispettoso nei confronti di Inzaghi, ma la sensazione è che i calciatori decidano in quali partite dare il meglio di se stessi. Molti di questi calciatori non saranno all'Inter l'anno prossimo e per loro la vetrina della CL è diversa rispetto a quella del campionato. Ma c'è una professionalità quando si gioca con la maglia nerazzurra e molti, passatemi il termine, non ne sono stati degni», ha concluso il giornalista.