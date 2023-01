Di Caro: “Inter, Lukaku non sta incidendo: ci si affida a Dzeko 36enne”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Napoli è la squadra che ha giocato meglio e continua a giocare meglio. Un anti Napoli può esistere ed è la Juve: il DNA, la tenuta difensiva che ha, in un modo o nell'altro il gol lo fa e consideriamo tutti quelli che sono fuori o a mezzo servizio. In Milan e Inter ci sono giocatori che non stanno incidendo e non fanno vedere questa ripresa: Lukaku si è infortunato un'altra volta e l'ultimo vero Lukaku lo abbiamo visto con Conte. Milan e Inter si affidano a due attaccanti di 36 anni, Dzeko e Giroud".