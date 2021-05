Di Caro: “Napoli da secondo posto, non ha avuto la continuità dell’Inter”

Le parole del vicedirettore della Rosea: "Il Napoli è più brillante e spettacolare dell'Inter ma non ha avuto la continuità dei nerazzurri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Andrea Di Caro , vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Napoli e della stagione degli azzurri: "Per me il Napoli era una squadra da secondo posto. Il Napoli è più brillante e spettacolare dell'Inter ma non ha avuto la continuità dei nerazzurri. Va detto che ha avuto anche più impegni e più infortuni, quindi più jella. L'Inter ha più solidità, compattezza e maturità ma il Napoli è una delle squadre più belle del campionato.

Insieme all'Atalanta è la squadra che gioca meglio al calcio. Può ancora arrivare secondo. Io sono un estimatore di Gattuso, tecnico in crescita. Mi spiace molto che alla fine della stagione, salvo clamorose sorprese, andrà via da Napoli. Quanto è stato fatto per metterlo in difficoltà lo considero sbagliato. Spalletti? Tutte le strade portano lì, anche se faccio fatica a immaginarlo in un certo contesto, il rischio di scintille con De Laurentiis è dietro l'angolo".