Di Chiara: “Dopo il 2-0 dell’Inter la Fiorentina si è liquefatta: non è un bel segno”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta di ieri della Fiorentina ai danni dell’Inter: “Ieri il primo tempo contro l’Inter è stato equilibrato, i viola hanno reagito ai nerazzurri ma le assenze sono risultate pesanti. Dopo il raddoppio dell’Inter non c’è più stata partita, la Fiorentina si è liquefatta e non è un bel segno. Salvezza? Bisogna ragionare partita dopo partita, di sicuro i sogni sono rimandati alla prossima stagione. Prandelli? Lo stimo, ma tutto dipende dai progetti societari. Non si è capito neanche se Pradè rimarrà o meno”.

(FirenzeViola)