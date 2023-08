I dieci giocatori più pagati al mondo: superiorità dell’Arabia Saudita imbarazzante

L'arrivo di Neymar all'Al Hilal per due stagioni per un totale di circa 320 milioni di euro, ha evidenziato ancora una volta l'ingente somma di denaro che stanno ricevendo le stelle del calcio europeo che decidono di andare a giocare in Arabia Saudita. Il fuoriclasse brasiliano entra a pieno titolo nella Top-3 dei giocatori che guadagneranno di più nella Saudi Pro League.