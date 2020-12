UFFICIALE – Atletico Madrid, Diego Costa si svincola. Alla base della scelta “motivi personali”

Diego Costa si svincola dall’Atletico Madrid. Ad annunciarlo è il club madrileno tramite un comunicato ufficiale. “L’Atletico e Diego Costa hanno raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto dell’attaccante che terminava il 30 giugno 2021. Il giocatore ispanico-brasiliano ha chiesto al club di essere svincolato per motivi personali da alcuni giorni e ha firmato stamattina la rescissione del contratto, venendo così liberato subito dal club. L’Atletico ringrazia il giocatore per quanto fatto e augura il meglio per la prossima tappa nella sua carriera professionale”.