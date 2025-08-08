La squadra monegasca arriva alla gara con i nerazzurri da imbattuto nel suo precampionato, nel quale ha disputato già sette amichevoli. Il cammino è iniziato l'11 luglio con la vittoria per 1-0 contro il Cercle Bruges. Poi un sonoro 5-0 al Coventry City, un pareggio a reti bianche contro il Nottingham Forest e la vittoria per 3-0 sul campo dell'Arminia Bielefeld. Nell'ultima settimana i monegaschi hanno battuto con un doppio 3-1 il Torino e pareggiato 2-2 in casa dell’Ajax.

Nelle file del Monaco, in questa stagione, ci saranno i nuovi arrivati Eric Dier, arrivato dal Bayern Monaco e già in pianta stabile nelle formazioni titolari delle amichevoli estive. Poi Ansu Fati e Paul Pogba, entrambi a caccia di rilancio: non sono ancora scesi in campo nei match, mentre si allenano per trovare la condizione migliore. È anche tornato in pianta stabile Folarin Balogun, a lungo out nella passata stagione e rientrato per brevi spezzoni nelle ultime partite dello scorso campionato. Per Adi Hütter, in questo pre-campionato largo spazio al 4-4-2, modulo consolidato che ha permesso alla squadra del Principato di chiudere la scorsa stagione con il terzo posto in Ligue1.