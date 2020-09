L’Inter cerca un difensore, TS: “Ecco il profilo perfetto per Conte: ma costa almeno 20 mln”

L’Inter cerca un difensore che possa aggiungersi alla batteria di centrali agli ordini di Antonio Conte in vista della nuova stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, c’è un profilo in particolare che Conte reputa perfetto per la sua difesa a tre: si tratta di Armando Izzo, che però il Torino valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro. “L’impressione è che i nerazzurri non siano intenzionati ad offrire più di 15-18 milioni. La partita è ancora aperta, comunque, visto che i dirigenti cercheranno di accontentare Conte in tutto e per tutto”, commenta il quotidiano che non esclude dalla corsa anche Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina. Tra domani e giovedì ci potrebbe essere un incontro tra Raiola, agente di Izzo, e il ds del Torino Vagnati per fare il punto della situazione.