Gran Galà del Calcio, i difensori candidati per la Top11: per l’Inter c’è solo de Vrij

Presentata la lista dei difensori candidati per la Top11 della stagione 2019/20 del Gran Galà del Calcio, il premio istituito dall’Assocalciatori. Per quanto riguarda l’Inter, l’unico calciatore presente è Stefan de Vrij, già premiato come miglior difensore dell’ultimo campionato.

Questi i candidati per un posto nella Top11: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Juan Cuadrado (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Robin Gosens (Atalanta), Hans Hateboer (Atalanta), Stefan de Vrij (Inter), Theo Hernandez (Milan), Kalidou Koulibaly (Napoli).