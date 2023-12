Difesa Inter, che numeri! Mediaset: “Merito del sistema di gioco ma anche di…”

Miglior attacco e miglior difesa in Serie A per l'Inter che conferma di avere un ottimo reparto difensivo in Champions League: i numeri

Miglior attacco e miglior difesa in Serie A per l'Inter che conferma di avere un ottimo reparto difensivo anche in Champions League. Come sottolinea Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri, che hanno mantenuto la porta inviolata in tre partite su sei, hanno decisamente migliorato i numeri rispetto alla passata stagione. Sono diminuiti i gol fatti (da 10 a 8) ma pure i gol subiti (da 7 a 5, 3 dei quali nel primo tempo col Benfica) in un girone chiuso con rammarico per il secondo posto ma senza sconfitte a differenza dei due KO di un anno fa contro il Bayern Monaco.