Inter, difesa intoccabile: le alternative non giocano mai. La scorsa stagione…

D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, che con Conte avevano trovato parecchio spazio, con Inzaghi sono finiti ai margini

Fabio Alampi

Skriniar-de Vrij-Bastoni: una certezza sulla quale anche Inzaghi ha voluto costruire la sua Inter. I tre sono praticamente insostituibili, tanto che il tecnico nerazzurro non ha mai rinunciato a loro. In questo modo le loro riserve, ovvero D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, sono passati da preziose alternative sotto la gestione Conte a semplici comprimari. Emblematica la differenza di minuti giocati fin qui rispetto alla scorsa stagione, come evidenziato da Tuttosport:

"Se con Antonio Conte le alternative in difesa all'inizio della scorsa stagione erano state iper utilizzate a causa di infortuni e assenze per Covid, in questo avvio di annata, invece, hanno raccolto le briciole. I minuti sono lì a dimostrarlo: nelle prime nove gare di questo '21-22, ovvero sette di campionato e due di Champions, i tre giocatori deputati a coprire le spalle del trio Skriniar, De Vrij e Bastoni, ovvero D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov hanno collezionato in tutto solo 77 minuti.

Il jolly napoletano, che aveva patito un infortunio durante la preparazione, ha giocato due spezzoni di gara per un totale di 38 minuti, Ranocchia e Kolarov si sono visti solamente nel finale di Inter-Bologna, quando il risultato era già sul 6-0 (finale 6-1): 23 minuti per Ranocchia e 16 per Kolarov. Clamorosa la differenza con l'annata '20-21, quando in sei gare di Serie A e tre di Champions i minuti totali dei tre sopracitati erano stati addirittura 1.169: 529 per D'Ambrosio, 460 per Kolarov e 180 per Ranocchia".