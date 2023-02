Difesa ritrovata, Lukaku e non solo: ecco perchè l’Inter può far strada in Champions

Il successo di mercoledì sera contro il Porto ha portato una nuova ventata di entusiasmo in casa nerazzurra

Fabio Alampi

Il successo contro il Porto ha portato una nuova ventata di entusiasmo in casa Inter. Possibile fare strada anche in Champions League? La Gazzetta dello Sport spiega perchè nn bisogna precludersi nulla: "L'Inter sta dimostrando di avere un'attitudine spiccata per le sfide secche. Un particolare per niente secondario in Coppa. Il crash test con il Porto, squadra rognosissima e negli ultimi anni sempre indigesta per le italiane, ha confermato la solidità dell'impianto nerazzurro: anche in Europa la squadra Inzaghi non ha preso gol, è successo 7 volte su 12 partite giocate nel nuovo anno. E il gol-vittoria realizzato da Romelu Lukaku è un segnale tellurico che è stato rilevato in tutta Europa. Big Rom è centravanti di livello mondiale – del resto il Chelsea campione d'Europa lo aveva preso per migliorarsi ulteriormente - e la suacondizione può solo crescere. Aumentando le chance dell'Inter, soprattutto in coppia con un Lautaro sempre più consapevole dopo il Mondiale con l'Argentina.

Intorno c'è una squadra forse non sempre spettacolare ma granitica. La più italiane delle italiane, anche se nel gioco nerazzurro le rotazioni tra mediani e difensori hanno qualcosa di molto moderno e siamo lontanissimi dal catenaccio della nostra tradizione. Può bastare per arrivare in fondo in Champions? L'Inter sa come si fa, se riesce a ricordarselo: l'ultima vittoria all’andata di un match a eliminazione diretta in Champions risaliva all'indimenticabile 3-1 nella semifinale del 2010.

Inzaghi non è Mourinho, che ai tempi aveva un curriculum invidiabile in coppa, e come Pioli non ha mai giocato i quarti di Champions. I difetti della sua squadra a volte emergono. Non ci sono grandi interpreti dell'uno contro uno – in Coppa decidono giocatori di questo tipo – e contro il Porto ha solo assaggiato le capacità offensive di avversari di questo livello. E comunque è servito Onana per tenere la porta inviolata. Più avanti, le minacce da fronteggiare saranno sempre più numerose e pericolose. Ma nella partita secca l'Inter può essere indigesta per chiunque".