Inter, la difesa non è più un bunker: sesta gara consecutiva con reti al passivo

Dopo aver mantenuto la porta inviolata nella gara di esordio in campionato, i nerazzurri hanno sempre subito reti

L'Inter vince in rimonta sul campo del Sassuolo e si conferma miglior attacco del campionato. L'altra faccia della medaglia parla di una squadra che continua a subire reti, con una difesa che non appare più come il bunker della scorsa stagione. Come ricorda il Corriere dello Sport: "Hanno subito gol per la sesta volta di fila in campionato".