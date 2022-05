Inter, difesa non più impermeabile: basterà il rientro a Cagliari di Bastoni?

I nerazzurri hanno incassato 7 reti nelle ultime 4 partite: troppe, considerando i numeri mostrati durante la stagione

Una delle novità di formazione dell'Inter in vista del match contro il Cagliari dovrebbe essere rappresentata da Alessandro Bastoni: il difensore è pienamente recuperato, ed è pronto per riprendersi una maglia da titolare. Il suo rientro potrebbe contribuire a ridare solidità a un reparto che, come evidenzia il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane ha concesso qualche gol di troppo: "Qualcosa c'è da sistemare anche in difesa: lo dicono i numeri. Sono ben 7, infatti, le reti incassate nelle ultime 4 partite: troppe, rispetto a quello che la retroguardia nerazzurra ha dimostrato in stagione. Mancava Bastoni, però, rientrato proprio negli ultimi spiccioli della finale di Coppa Italia. Risparmiato inizialmente, in previsione di una gara ad alta intensità, l'ex-Parma dovrebbe riprendere il suo posto proprio in Sardegna. L'Inter recupererà la sua "impermeabilità"? Inzaghi se lo augura. C'è da dire, però, che diverse delle reti incassate sono state il frutto di errori individuali e non di reparto o di fase difensiva. Tanto più che Dimarco, sostituto di Bastoni, non ha certo demeritato. Anzi, proprio contro la Juve, è stato uno dei fattori che hanno provocato il ribaltone".