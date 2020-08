Repubblica – Tra Inter e Getafe la differenza sta tutta in un giocatore

“L’Inter ha un campione. La differenza fra i nerazzurri e i duri del Getafe l’ha fatta soprattutto Romelu Lukaku“. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla vittoria dell’Inter contro il Getafe che vale l’accesso, per i nerazzurri, ai quarti di finale di Europa League. Il belga è arrivato a 30 gol ed è l’unico giocatore, con Shearer, ad andare a segno per 8 volte consecutive in Europa League nella storia. “Il resto lo hanno fatto un Handanovic impeccabile, Bastoni che ha fornito lanci per entrambe le reti ed Eriksen, inserito nel finale e subito in gol”, aggiunge il quotidiano. L’Inter vola ai quarti dove attende la vincente di Leverkusen-Rangers, con i tedeschi favoriti visto il 3-1 dell’andata.

ZHANG – “Proseguire il cammino in Europa League è l’obiettivo indicato dal presidente Steven Zhang. Lo ha detto chiaro a Conte nella telefonata seguita alla sfuriata dell’allenatore al termine della partita vinta contro l’Atalanta. Alla prima prova, la risposta è stata ottima”, conferma Repubblica che ribadisce l’ottima prova di squadra per i ragazzi di Conte. Oltre a Lukaku, brilla anche Lautaro, molto propositivo e più volte vicino al gol, mentre centrocampo e difesa reggono l’urto iniziale ed escono alla distanza.