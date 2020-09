Di Gennaro: “Barella giovane già vecchio, leader all’Inter e nell’Italia. Non sembrava…”

L’opinionista e commentatore tecnico Antonio Di Gennaro si è collegato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue considerazioni sulla nazionale di Mancini: “In Olanda abbiamo quasi dominato, la prima ora è stata da grandissima squadra nonostante i cambi e il momento difficile. Bravi i nuovi, e penso all’esordio con i fiocchi di Locatelli: avere vicino uno come Jorginho che aiuta a dettare i tempi e nella posizione, è un fattore importante. L’1-0 finale è un risultato striminzito per come affrontata l’Olanda, anche il loro capitano Van Dijk ha fatto i complimenti. Pur con qualche problemino offensivo, possiamo competere grazie al gioco dato da Mancini”.

Chi tra i giovani azzurri l’ha sorpresa di più.

“Barella, ormai è un leader sia nell’Inter che nell’Italia: è un giovane già vecchio, e penso anche al fatto che sia sposato e con famiglia. Non sembrava neanche che avesse smesso di giocare poco fa: ormai è un insostituibile del centrocampo, dove abbiamo anche altri profili interessanti. Penso a Locatelli, a Tonali ma anche Castrovilli”.

Oggi a Chiesa servirebbe un’altra squadra?

“Per le caratteristiche mostrate in questi anni, è un esterno che deve giocare a sinistra in un 4-3-3, oppure a tutta fascia nel 3-5-2 come quello di Iachini. Se va all’Inter, gioca? Non credo. Alla Juventus? Deve conquistarselo il posto… Al Milan idem. In alcuni aspetti Chiesa deve migliorare: nella scelta della giocata, nello stare in campo. Chiesa è uno che dribbla, sì, ma non nello spazio: lui si lancia avanti il pallone, non è come fanno Cuadrado e Douglas Costa. Troppo spesso torna indietro. Se rimanesse a Firenze potrebbe essere in una bella squadra, ma anche Iachini dovrà capire per bene il suo ruolo. Le dinamiche sul rinnovo le gestisce il padre, penso però che prendere 70-80 milioni, oggi, sia molto difficile. Una scelta da fare con attenzione, e da prendere subito”.