Di Gennaro: “Io ripartirei direttamente dalla prossima stagione, non c’è entusiasmo. Mi chiedo…”

A TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha fatto la sua analisi del momento del calcio italiano nel mezzo dell’emergenza coronavirus. L’Italia continua la sua quarantena, nella speranza di poter ripartire presto. E così anche il movimento calcistico. Di Gennaro dichiara:

“Per certi versi potrebbe essere anche utile riprendere il campionato, per un discorso prettamente economico. Io ora faccio fatica a rivederlo, perché il protocollo da seguire è piuttosto complicato. E poi mi chiedo: come staranno mentalmente i giocatori? Se dovesse finire così il campionato, non mi darebbe molti problemi. E poi la sicurezza che sia tutto sicuro chi ce la può dare? Per come si è evoluta la situazione, io non so come si potrebbe ripartire. Non ho grande entusiasmo. Ripartirei a settembre con la nuova stagione. Non si possono dare certezze di ripartire a giugno“.

(Fonte: TMW Radio)