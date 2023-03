Inter, ecco perché Digitalbits non scompare dalle maglie. Nuovo partner? Tre aziende in lizza

"I tifosi dell’Inter si chiedono perché il matrimonio tra le parti stia continuando. Tre i motivi. In primis, non fare calare il valore della maglia con la quale è stata vinta la Supercoppa Italiana contro il Milan il 18 gennaio scorso. In secondo luogo, non far perdere valore al brand nerazzurro. Infine, il club decide così di tutelarsi in qualsiasi sede e dimostrare che l’Inter ha assolto a tutti gli obblighi contrattuali nonostante l’assenza di pagamenti. I nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo partner. Ci sono contatti con almeno tre aziende, sia oltre Oceano sia della penisola araba", spiega il Corriere della Sera.