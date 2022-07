Digitalbits sponsor Roma, stessi problemi Inter? A oggi logo su sito e maglia: le cifre

Oltre a rappresentare il main sponsor dell'Inter , Digitalbits ha una partnership anche con la Roma. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, visto che in tanti si sono chiesti se il club giallorosso stia riscontrando gli stessi problemi dei nerazzurri:

"Digitalbits sponsorizza anche la Roma e non è dato sapere se anche il club giallorosso stia incontrando oggi le stesse difficoltà sperimentate dall’Inter. Ad oggi, Digitalbits campeggia sulle maglie giallorosse e il suo logo è ancora esposto nel sito della società come main global partner e sponsor di maglia. Il contratto con il club della Capitale prevede corrispettivi meno clamorosi: 35 milioni in tre anni".