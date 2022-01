Digne, accordo con l’Aston Villa: affare da 30 milioni, tramonta l’ipotesi Inter

L'esterno francese, accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane, rimane in Inghilterra: attesa l'ufficialità

Lucas Digne è a un passo dall'Aston Villa: l'esterno francese, secondo Sky Sports UK, lascerà l'Everton per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Accordo ormai raggiunto, si attende solamente l'ufficialità. Niente da fare, quindi, per l'Inter, che nelle ultime settimane era data sulle tracce dell'ex Roma (ma solo in caso di prestito senza obbligo di riscatto, condizione mai presa in considerazione dai Toffees).