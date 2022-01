Inter, Digne lontano? “Lo vuole una big di Premier”. Per i nerazzurri due alternative

Lucas Digne è un obiettivo per il mercato di gennaio dell'Inter: l'ex Roma, però, piace anche in Inghilterra

Lucas Digne è un obiettivo per il mercato di gennaio dell'Inter. L'esterno dell'Everton, come dichiarato da Benitez, è intenzionato a lasciare Liverpool. Secondo Libero, però, l'ex Roma potrebbe rimanere in Premier. "Il nome di Digne (28) sembra allontanarsi sempre di più con il terzino dell’Everton che è sì pronto a lasciare la squadra di Benitez rimanendo però in Premier League con il Chelsea a caccia". Le alternative, per l'Inter, sono due: Kostic, più per giugno che per gennaio, e Kurzawa del PSG.