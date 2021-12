Digne, Inter pronta a fare sul serio: ecco quando può decollare l’operazione

L'esterno francese vuole lasciare l'Everton e piace ai nerazzurri: affare possibile, dirigenza al lavoro per trovare la chiave

L'ultimo nome per la fascia sinistra dell'Inter è quello di Lucas Digne: l'esterno francese vuole lasciare l'Everton, e la dirigenza nerazzurra è pronta ad approfittare di questa situazione. Per il classe '93 si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo l'esperienza con la maglia della Roma. Secondo Sport Mediaset, Marotta e Ausilio lo prenderebbero subito se il club inglese accettasse un prestito con diritto di riscatto, ma i Toffees pretendono l'obbligo: operazione da rinviare alla seconda metà di gennaio.